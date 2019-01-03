Акции Apple рухнули после ухудшения прогнозируемого дохода

Ценные бумаги технологического гиганта Apple упали в цене больше чем на 9%. Причиной этого стало снижение прогнозируемой выручки из-за плохих продаж iPhone.
В 17.37 мск акции компании из Купертино оценивались в 143,07 доллара, свидетельствую результаты торгов на сайте биржи Nasdaq.
Ранее глава корпорации Apple Тим Кук рассказал в открытом письме инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone. Основной причиной названа торговая война США с Китаем.
Как сообщал News.ru, в послании инвесторам указывается, что компания в последнем квартале 2018 года может рассчитывать на доход в $84 млрд. Двумя месяцами ранее заявлялось о прогнозируемом доходе в $89—93 млрд.