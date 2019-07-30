https://static.news.ru/photo/25b734f4-b2ed-11e9-9322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Посевы гречихи в 2019 году оказались самыми маленькими за последние 16 лет. Аграрии из-за низкой стоимости переключились на выращивание более прибыльных сельхозкультур.

Площадь посевов гречихи составила 807 тысяч гектаров, что на 238 тысяч меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель с 2003 года, сообщает издание « Агроинвестор » со ссылкой на заместителя директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирину Глазунову.

По её словам, ситуация была ожидаема, всему виной — снижение стоимости гречки из-за перепроизводства в 2017 и 2018 годах. Однако эксперты не ожидают дефицита крупы из-за накопленных в предыдущие годы запасов.

News.ru сообщал, что если гречка и подорожает из-за низкого урожая, то на бюджете россиян это не отразится. По словам директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Натальи Шагайда, на гречку люди тратят 0,16% своего годового бюджета. И даже если бы гречка подорожала до 140 рублей за пачку, её доля в бюджете увеличилась бы только до 0,37%.