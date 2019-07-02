https://static.news.ru/photo/b6d7a4e0-9caa-11e9-a10f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Международное рейтинговое агентство Moody's отзывает рейтинги банка «Восточный». Об этом говорится в сообщении организации.

Среди прочих был отозван и депозитный рейтинг банка, находившийся на уровне Caa1. Принятое решение в агентстве объяснили причинами делового характера.

Отзыв рейтингов Moody's осуществило на фоне спора между основными акционерами «Восточного».

Банк «Восточный» является одним из крупных региональных банков, его сеть преимущественно сконцентрирована на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. По данным на 1 июня «Восточный» находился на 33-м месте по размеру активов в банковской системе РФ.

Компания «Эвизон Холдингс» обжаловала решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» фирме «Финвижн Холдингс». «Эвизон Холдингс» контролируется фондами Baring Vostok и Russia Partners, писал News.ru.