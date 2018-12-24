АФК «Система» заплатит за контроль в СП с Ростехом

https://news.ru/storage/news/c8e73a09aca3b22ec26ab3ebcbdacd32/2fefa5b6-f3ef-49de-86df-5dad0343fd1f_850.jpg Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В корпорации Ростех согласовали основные параметры сделки по созданию совместного с АФК «Система» совместного предприятия в сфере микроэлектроники.

«Акционерный капитал будет распределён в пропорции 50,01% на 49,99% между АФК „Система“ и Ростехом соответственно. АФК „Система“ выкупит долю до контрольной у корпорации за 1,35 млрд рублей», — сообщил в интервью ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.

«Росэлектроника», Ростех и «Созвездие» внесут в уставный капитал нового совместного предприятия акции девяти предприятий, АФК «Система» — акции 12 предприятий. Закрыть сделку предполагается в первом квартале 2019 года.

Ранее News.ru писал, что проекты SSJ-100 и МС-21 вынуждают руководство Ростеха не продавать свою часть акций «Аэрофлота». Решение о продаже 3,5% акций авиакомпании, принадлежащих Ростеху, еще не принято. Акции упали в цене, поэтому сейчас продавать их не выгодно.