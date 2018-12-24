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АФК «Система» заплатит за контроль в СП с Ростехом

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]

В корпорации Ростех согласовали основные параметры сделки по созданию совместного с АФК «Система» совместного предприятия в сфере микроэлектроники. 

«Акционерный капитал будет распределён в пропорции 50,01% на 49,99% между АФК „Система“ и Ростехом соответственно. АФК „Система“ выкупит долю до контрольной у корпорации за 1,35 млрд рублей», — сообщил в интервью ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.

«Росэлектроника», Ростех и «Созвездие» внесут в уставный капитал нового совместного предприятия акции девяти предприятий, АФК «Система» — акции 12 предприятий. Закрыть сделку предполагается в первом квартале 2019 года.

Ранее News.ru писал, что проекты SSJ-100 и МС-21 вынуждают руководство Ростеха не продавать свою часть акций «Аэрофлота». Решение о продаже 3,5% акций авиакомпании, принадлежащих Ростеху, еще не принято. Акции упали в цене, поэтому сейчас продавать их не выгодно.


#ростех #сделка
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