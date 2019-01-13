Афганистан может получить от ТАПИ до $1 млрд

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Афганистан может получить от транзита по газопроводу Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) до $1 млрд.

«Газопровод (ТАПИ) обеспечит поступление в казну Афганистана не менее 1 миллиарда долларов ежегодно только за транзит газа по его территории», — передаёт заявление участника делегации Туркмении на министерской конференции «Индия — Центральная Азия» РИА Новости.

По его словам, важным моментом является то, что газопровод создаст в Афганистане 12 тысяч новых рабочих мест.

Как ранее писал News.ru, Туркменистан изучает возможности поставок природного газа на европейский рынок. Соответствующие переговоры ведутся с Еврокомиссией (ЕК).