USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,636.25 $
МОСКВА-6°C10:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Афганистан может получить от ТАПИ до $1 млрд

Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Афганистан может получить от транзита по газопроводу Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) до $1 млрд.

«Газопровод (ТАПИ) обеспечит поступление в казну Афганистана не менее 1 миллиарда долларов ежегодно только за транзит газа по его территории», — передаёт заявление участника делегации Туркмении на министерской конференции «Индия — Центральная Азия» РИА Новости.

По его словам, важным моментом является то, что газопровод создаст в Афганистане 12 тысяч новых рабочих мест.

Как ранее писал News.ru, Туркменистан изучает возможности поставок природного газа на европейский рынок. Соответствующие переговоры ведутся с Еврокомиссией (ЕК).


самое читаемое
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
экономика 10:06, 12 декабря 2018
Газопровод TAP положительно повлияет на цены на газ
экономика 17:54, 21 ноября 2018
Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом
экономика 14:37, 13 ноября 2018
Туркменистан изучает возможность поставок газа в ЕС
Лента новостей
в мире 10:13
Строительный кран упал на рабочего в Одессе
в мире 10:11
Трамп опроверг сокрытие деталей встреч с Путиным
технологии 10:06
Приложение сможет выявить передозировку наркотиками
спорт 09:48
С составом команд к Универсиаде определятся к февралю
в мире 09:35
Федерация японского бизнеса подверглась кибератаке
Другие новости
экономика 22:00
Росатом рассказал о строительстве плавучей АЭС
экономика 18:01
«Руспродсоюз» предсказал скорый рост цен на продукты
экономика 11:30
Медведев расширил границы ТОР на Чукотке
экономика 10:59
В ЕС поддержали снятие санкций с компаний Дерипаски
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top