Афганистан может получить от ТАПИ до $1 млрд

Афганистан может получить от транзита по газопроводу Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) до $1 млрд.
«Газопровод (ТАПИ) обеспечит поступление в казну Афганистана не менее 1 миллиарда долларов ежегодно только за транзит газа по его территории», — передаёт заявление участника делегации Туркмении на министерской конференции «Индия — Центральная Азия» РИА Новости.
По его словам, важным моментом является то, что газопровод создаст в Афганистане 12 тысяч новых рабочих мест.
Как ранее писал News.ru, Туркменистан изучает возможности поставок природного газа на европейский рынок. Соответствующие переговоры ведутся с Еврокомиссией (ЕК).