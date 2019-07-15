https://static.news.ru/photo/8b0637be-a713-11e9-b78b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Аэрофлот» объявил тендер на предоставление перевозчику в лизинг шести французских авиалайнеров A320neo. Согласно документам на портале госзакупок, компания готова заплатить за контракт до $566 млн.

Заявка содержит два лота — два пассажирских самолёта с максимальной стоимостью договора $188,6 млн и четыре борта A320neo с ценником до $377,8 млн. Итоги торгов планируют подвести 24 июля текущего года, пишет портал « Политика сегодня ».

Ранее News.ru сообщал, что в 2020 году в распоряжение «Аэрофлота» поступят первые восемь самолётов Airbus A350. Кроме того, транспортный гигант планирует получить шесть МС-21. В 2021-м поступят ещё по семь единиц этих лайнеров.