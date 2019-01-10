«Аэрофлот» может повысить стоимость билетов

https://news.ru/storage/news/8a59ca1634639c9f2dcd555931f5aa59/4db62fd2-3355-44bf-a031-02acc8ae6682_850.jpg vk.com/aeroflot

Авиакомпания «Аэрофлот» может повысить тарифы на некоторые направления. Повышение возможно до уровня инфляции 2018 года.

«Реализация данного повышения будет производиться точечно в зависимости от складывающегося спроса (сейчас низкий сезон и любое повышение тарифов сразу сказываются на снижении спроса, таким образом, повышение будет реализовываться в период сезонного роста спроса)», — передаёт слова источника в группе «Аэрофлот» ТАСС.

По его словам, одними из факторов повышения являются стоимость авиаГСМ и валютный курс, пишет «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, в Приморском крае открылась продажа льготных авиабилетов. Пока речь идёт о трёх направлениях из восьми.