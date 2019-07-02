https://static.news.ru/photo/fd96d662-9c9b-11e9-9189-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Информация о решении российской компании «Аэрофлот» отменить часть рейсов в Прагу сотрудникам воздушной гавани чешской столицы не поступала, заявил пресс-секретарь аэропорта Праги Роман Пацвонь. По его словам, ситуация вокруг сокращения количества перелётов из Москвы в Прагу обсуждается на государственном уровне между РФ и Чехией.

Он добавил, что в переговорах также участвуют представители министерств транспорта РФ и Чехии, пишет ТАСС .

Несколько рейсов в Прагу «Аэрофлот» отменил 2 июля 2019 года. Такое решение российская компания приняла после аннулирования авиационными властями Чехии ранее выданных разрешений на выполнение полётов.

В этот день не состоятся рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. При этом «Аэрофлот» выполнит рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Двумя последними рейсами смогут попасть в Прагу и Москву пассажиры отменённых перелётов. Также они смогут попасть в пункты назначения на самолётах других перевозчиков.

Ранее News.ru сообщал, что «Аэрофлот» повышает топливные сборы на внутренних рейсах по РФ, а также в страны СНГ и Грузию. Изменения коснутся билетов, поступивших в продажу с 27 июня с датой вылета с 1 июля 2019 года. Топливный сбор увеличится на рейсы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и Грузию. Размер сбора зависит от затрат на топливо в расчёте на одного пассажира в зависимости от класса обслуживания.