Зюганов рассказал, где похоронят Василия Ланового

https://static.news.ru/photo/68ccad14-6214-11eb-b190-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Народный артист СССР Василий Лановой будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом рассказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Я разговаривал, хоронить, видимо, будем на Новодевичьем кладбище, — цитирует Зюганова MK.RU.

Василий Лановой ушёл из жизни поздно вечером в четверг, 28 января, причиной смерти выдающегося актёра стали осложнения на фоне коронавирусной инфекции. Он скончался в возрасте 87 лет.

Стоит отметить, что официально на данный момент дата прощания с Лановым и место похорон неизвестны. Объявлено, однако, что церемония прощания пройдёт в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, которому Лановой посвятил долгую творческую карьеру — он служил там с 1957 года.

Лановой был госпитализирован 2 января, и тогда сообщалось, что у него поражено 5% лёгких. Врачи несколько раз говорили о его скорой выписке, однако в итоге его состояние ухудшилось. В последний день ему резко стало плохо, Лановой был переведён в реанимацию и подключён к искусственной вентиляции лёгких. Сообщалось также, что он перенёс клиническую смерть.

Ранее NEWS.ru писал, что худрук Театра Вахтангова Римас Тумитас рискует не проводить Василия Ланового в последний путь, так как не может выехать из Литвы. В Прибалтике Тумитас оказался по стечению обстоятельств, границы страны закрыты на карантин, несколько недель режиссёр не может вернуться в Москву.