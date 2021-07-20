Зюганов назвал причину нежелания россиян прививаться

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с порталом «Газета.Ru» назвал принципиальным вопрос вакцинации от коронавируса, а также объяснил, почему россияне не хотят делать прививку.

Политик подчеркнул, что некоторые не желают прививаться из-за недоверия к нынешней власти в России. Вторая причина, по его словам, заключается в большом количестве разработанных препаратов.

Ещё вчера говорили, что если вы переболели — нельзя прививаться и надо подождать. Для вакцинации нужны хорошие специалисты, чтобы они смогли оценить ваше состояние. И если вы себя плохо чувствуете, отказались вас прививать. А сейчас всех строят и посылают прививаться. Одно сплошное недоверие, бездумные сокращения, унижение специалистов, — рассказал Зюганов.

Глава КПРФ отметил, что перед вакцинацией посоветовался со специалистом. При этом политика предупредили, что неизвестно, как препарат на него подействует. Зюганов добавил, что сделал прививку, так как «это его обязанность».

По мнению телеведущего Владимира Познера, отечественные препараты не признают за рубежом по экономическим и политическим причинам. Он объяснил, что не стоит путать отношение к антикоронавирусным вакцинам в России и в мире. Публицист подчеркнул, что, например, компания Pfizer — один из крупнейших игроков на фармацевтическом рынке планеты — не собирается терпеть конкурентов.

Накануне лидер советской и российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «идиотами» соотечественников, избегающих прививки от коронавируса. Он предположил, что пренебрежение препаратом связано с «нашествием марсиан». В сентябре 2020-го музыкант рассказал, что переболел COVID-19 в лёгкой форме. Тогда он признался, что у него не поднималась температура, однако пропало обоняние.

Ранее сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что важно привить к сентябрю 2022 года 70% населения в каждой стране мира. Такие слова он произнёс на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.