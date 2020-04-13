Звёзды российского театра и кино снялись в новом клипе о самоизоляции

https://static.news.ru/photo/a8b320fc-7d27-11ea-9a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Звёзды российского театра, кино и ТВ приняли участие в проекте актёров «Ленкома» «Заячий стон». Александр Петров, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Максим Виторган и другие популярные артисты показали, чем занимаются дома в самоизоляции.

Клип запущен под хештэгом #РазделеныНоВместе, его цель — морально поддержать россиян. По сюжету люди находятся дома и занимаются обычными делами. Но есть и смешные моменты вроде чтения Тимофеем Трибунцевым книги о печенегах и половцах.

Желание творить — непобедимо, в любых условиях, вы такие молодцы. Ребята, все кто на видео, крепко обнимаю, надеюсь, что скоро увидимся, обнимемся и крепко пожмём друг другу руки, — написала в личном блоге Елизавета Боярская.

Беспокойные парни из «Заячьего стона» отвлекают нас от чтения книг, просмотра фильмов, прослушивания лекций, созерцания картин, занятий йогой и спортом и просто медитаций. Мы же про это, а не жрать-спать, правда? — поделился впечатлениями Максим Виторган.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские музыканты, артисты театра и кино, находящиеся в самоизоляции, записали совместную песню «Люди в белых халатах». Она стала символом благодарности медицинским работникам, которые борются с эпидемией коронавируса. Клип на композицию появился в социальных сетях.