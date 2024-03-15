Суд Южной Кореи приговорил к условному сроку актера О Ён Су, известного по роли пожилого участника в сериале «Игра в кальмара», по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Yonhap. Его осудили на восемь месяцев тюрьмы с отсрочкой применения наказания на два года и обязали пройти программу для сексуальных преступников.
Согласно версии следствия, семь лет назад О Ён Су обнял и поцеловал женщину против ее воли. Она обратилась в полицию только в 2021 году, спустя год актеру предъявили обвинения. Прокуратура просила назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы, а также требовала запретить О Ён Су работать в учреждениях для детей.
Ранее бывшая помощница американского актера, звезды франшизы «Форсаж» Вина Дизеля обвинила его в сексуальных домогательствах и незаконном увольнении. Она подала гражданский иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Женщина утверждает, что в 2010 году Дизель насильно напал на нее в номере отеля в Атланте и мастурбировал на ее глазах. Сам актер опроверг все обвинения.
Продюсер Павел Рудченко считает, что обвинения в адрес Дизеля никак не скажутся на его репутации. По его мнению, это неправдоподобная история и излюбленный прием в США с целью затравить популярную личность. Он добавил, что такие ситуации происходят со времен Майкла Джексона.