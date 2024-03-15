Дарья Кожемякина

Звезду «Игры в кальмара» осудили за домогательства Звезду «Игры в кальмара» О Ён Су приговорили к условному сроку за домогательства

15 марта 2024 в 11:50

Фото: Netflix

О Ён Су в сериале «Игра в кальмара»