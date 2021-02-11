Звезду «Бригады» Виталия Альшанского похоронили в Москве

Актёра Виталия Альшанского похоронили в столице. Церемония прощания со звездой «Бригады» состоялась 11 февраля, на похоронах были друзья и коллеги артиста.
Виталию Альшанскому было 52 года, по предварительным данным, он умер из-за проблем с сердцем. Артист умер в своей квартире на Веерной улице.
Друзья актёра рассказали, что Альшанский довёл себя уколами стволовых клеток в позвоночник. Это и могло вызвать осложнения с сердцем. Близкий друг Альшанского Дмитрий Дунаев признаётся, что до сих пор не может поверить в случившееся. Он отозвался о приятеле, как добром и душевном человеке, который мог помочь окружающим «просто так».
Ученица актёра по имени Александра вспомнила, как Альшанский помог ей подготовиться к поступлению в вуз, а позже давал советы во время учёбы,
На похоронах была актриса Мария Берсенева, много лет дружившая с артистом.
Мы все и нарыдались, и насмеялись. Всё как он любил. Мой дорогой, оставайся навсегда молодым и неунывающим, как и хотел. Человечище с самой чистой и доброй душой ребёнка, — высказалась звезда «Маргоши».
Альшанский много снимался в кино, но широкой публике он не знаком. Ему доставались эпизодические и роли второго плана. Артист снялся в сериалах «Бригада», «Ивановы-Ивановы», «Полицейский с Рублёвки». Он работал в театре Ролана Быкова и Театре имени Пушкина.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Альшанский никогда не жаловался на здоровье и у него не было предпосылок к развитию хронических заболеваний. Артистка Ольга Сидорова назвала режиссёра уникальным человеком, который был очень добрым и приветливым и никогда не отказывал в помощи другим людям.