Звезду «Бригады» Виталия Альшанского похоронили в Москве

https://static.news.ru/photo/275f0330-6cec-11eb-aa4d-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/vitaliy_and_vitaliy/

Актёра Виталия Альшанского похоронили в столице. Церемония прощания со звездой «Бригады» состоялась 11 февраля, на похоронах были друзья и коллеги артиста.

Виталию Альшанскому было 52 года, по предварительным данным, он умер из-за проблем с сердцем. Артист умер в своей квартире на Веерной улице.

Друзья актёра рассказали, что Альшанский довёл себя уколами стволовых клеток в позвоночник. Это и могло вызвать осложнения с сердцем. Близкий друг Альшанского Дмитрий Дунаев признаётся, что до сих пор не может поверить в случившееся. Он отозвался о приятеле, как добром и душевном человеке, который мог помочь окружающим «просто так».

Ученица актёра по имени Александра вспомнила, как Альшанский помог ей подготовиться к поступлению в вуз, а позже давал советы во время учёбы, сообщает РЕН ТВ.

На похоронах была актриса Мария Берсенева, много лет дружившая с артистом.

Мы все и нарыдались, и насмеялись. Всё как он любил. Мой дорогой, оставайся навсегда молодым и неунывающим, как и хотел. Человечище с самой чистой и доброй душой ребёнка, — высказалась звезда «Маргоши».

Альшанский много снимался в кино, но широкой публике он не знаком. Ему доставались эпизодические и роли второго плана. Артист снялся в сериалах «Бригада», «Ивановы-Ивановы», «Полицейский с Рублёвки». Он работал в театре Ролана Быкова и Театре имени Пушкина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Альшанский никогда не жаловался на здоровье и у него не было предпосылок к развитию хронических заболеваний. Артистка Ольга Сидорова назвала режиссёра уникальным человеком, который был очень добрым и приветливым и никогда не отказывал в помощи другим людям.