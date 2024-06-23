Звезде «Шерлока» пришлось обратиться в полицию после угроз убийством Актриса Аббингтон обратилась в полицию из-за угроз в социальных сетях

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Аманда Аббингтон

Актриса Аманда Аббингтон была вынуждена обратиться в полицию после того, как ей начали поступать угрозы, в том числе обещания убийства, передает Mirror. По информации издания, знаменитость столкнулась с хейтом из-за неожиданного ухода с проекта «Танцующие звезды». Она также обвинила шоураннера передачи в неподобающем отношении к участникам.

В какой-то момент она с трудом справлялась с сотнями сообщений, в которых содержались неприятные вещи и угрозы ее безопасности, — сообщил источник.

Актриса уточнила, что полиция отнеслась к приходящим ей угрозам серьезно. Шоураннер «Танцующих звезд» тем временем опроверг заявления Аббингтон о неприемлемом поведении. По его словам, все подобные обвинения однозначно ложны.

Ранее актриса Анна Пересильд рассказала, что столкнулась с хейтом после выхода картины «Нежность» с ее участием. Звезда сериала «Слово пацана» отметила, что ей неприятно читать подобные комментарии. При этом Пересильд заявила, что старается различать обоснованную критику и хейт, который не стоит внимания. Артистка призналась, что очень избирательно относится к фильмам и сериалам, в которых снимается.