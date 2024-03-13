Актер из «Звездных войн» попал в психиатрическую клинику Актер Джейк Ллойд госпитализирован с нервным срывом после автокатастрофы

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Джек Ллойд

35-летний американский актер Джейк Ллойд, сыгравший юного Энакина Скайуокера в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», попал в психиатрическую больницу с нервным срывом, пишет Scripps News со ссылкой на его мать Лизу. Женщина пояснила, что сын с детства принимал препараты от биполярного расстройства и говорил, что «видит параллельные реальности» и несуществующих людей, а также слышит голоса. Позднее психиатры обнаружили у актера параноидную шизофрению.

Когда врачи, наконец, сказали ему, это повергло его в еще большую депрессию. Он думал, что ему не нужно принимать лекарства, потому что он не болен, — пояснила женщина.

В марте 2023 года Ллойд устроил автокатастрофу, перевернув свой автомобиль, после чего на полтора года был помещен в психиатрическую больницу с нервным срывом. Мать актера уверяет, что лечение идет ему на пользу.

У него все получается намного лучше, чем я ожидала. Он лучше общается с людьми и становится более общительным, что действительно приятно. Это все равно, что вернуть больше от прежнего Джейка, потому что он всегда был невероятно общительным, пока не стал шизофреником, — подчеркнула мать актера.

Ранее сообщалось, что Юэн Макгрегор, известный по роли Оби-Ван Кеноби в «Звездных войнах», сыграет русского графа в сериале «Джентльмен в Москве» от кинокомпаний Paramount+ и Showtime. Исполнительным продюсером сериала стал британец Том Харпер, а на роль режиссера был выбран Сэм Миллер. Он известен по таким телесериалам, как «Черное зеркало» (2023), «Сквозь снег» (2020), «Сорвиголова» (2018).