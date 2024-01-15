Звезда «Утомленных солнцем» почти победил рак SHOT: актер Владимир Ильин смог остановить развитие рака

Народный артист России Владимир Ильин, известный зрителю по фильмам «Утомленные солнцем» и «Мой любимый клоун», смог остановить развитие рака, с которым борется уже несколько лет, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, актер проходит лучевую терапию в одном из центров радиологии в Московской области.

Как передает канал, врачи диагностировали Ильину рак предстательной железы. Отмечается, что лечение в подмосковной клинике тормозит деление раковых клеток, помогая остановить рост опухоли. Жена артиста рассказала, что ее супруг чувствует себя хорошо. По информации SHOT, недавно он перенес операцию на ноге, но сейчас уже ходит самостоятельно и продолжает работать. В настоящее время Ильин задействован в съемках двух фильмов — «Пальма-2» и «Судьба барабанщика».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что звезда фильмов Леонида Гайдая, народная артистка России Наталья Селезнева экстренно обратилась к врачам из-за осложнений после перенесенного COVID-19. По его данным, врачи диагностировали у актрисы острую инфекцию дыхательных путей, ей назначили курс терапии. На данный момент риска развития пневмонии нет.