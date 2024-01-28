Звезда «Триггера» впервые вышел на сцену после скандала с наркотиками Актер Руденко впервые появился на сцене театра после задержания с наркотиками

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Анатолий Руденко

Российский актер Анатолий Руденко, известный зрителям по ролям в сериалах «Две судьбы» и «Каменская», а также фильму «Триггер», вышел на сцену впервые после задержания с наркотиками. Кадры из театра опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) его супруга, актриса Елена Дудина, которая поздравила мужа с премьерой.

Правда сильнее вранья, любовь превыше всего, добро побеждает зло — если тебя держат за руку. С премьерой, Анатолий. <...> В жизни мужчина и женщина, что создали семью, точно справятся с враками и нечистью, сохраняя и преумножая главное — любовь, — написала она.

Руденко появился на сцене Театра музыки в сказке для взрослых «Вий», где сыграл роль Хомы Брута. На премьере постановки также присутствовала дочь актера.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Руденко задержали в Москве с пакетиком мефедрона. Инцидент произошел вечером 18 января на улице Антонова-Овсеенко. Актера остановили сотрудники ГИБДД, которые позднее заметили, что он ведет себя слишком нервно. По словам Руденко, упаковку с наркотиками он подобрал случайно во время прогулки с собакой, думая, что это отрава для животных.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.