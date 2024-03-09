Звезда «Сватов» Васильев в больнице? Последние новости о состоянии актера

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Анатолий Васильев

СМИ сообщили, что заслуженный артист России Анатолий Васильев оказался в больнице. Правда ли это, что известно о состоянии актера?

Правда ли, что Анатолий Васильев в больнице

MK.RU сообщил, что актера театра на Таганке доставили в больницу в Москве. По информации журналистов, медицинская помощь потребовалась Васильеву в пятницу вечером, 8 марта.

По данным газеты, 77-летний артист упал, из-за чего серьезно травмировал колено. Отмечается, что Васильева доставили в больницу из квартиры в Большом Власьевском переулке. Журналисты сообщают, что в медицинском учреждении актеру провели различные обследования.

Позднее звезда сериала «Сваты» в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о госпитализации и травме колена. Актер назвал информацию о его здоровье, распространившуюся в СМИ, недоразумением и подчеркнул, что не получал травм.

«Это какое-то недоразумение. Травма колена? Нет, ничего подобного», — заявил Васильев.

Чем болеет Анатолий Васильев

Васильев, покоривший зрителей своими образами в фильме «Экипаж» и сериале «Сваты», несколько лет назад перенес инфаркт. К счастью, со временем артист смог восстановиться и вернуться к съемкам.

Говоря о секрете своего долголетия. Васильев отмечал, что старается проводить свой отдых активно. По словам актера, он любит заниматься спортом, гулять на природе и кататься на велосипеде и самокате.

«Секрет в том, что я очень люблю природу и активный отдых. И спортом занимаюсь. На самокате езжу. Только не на электрическом, а на настоящем самокате. Прогулки по 12 км — обязательно. Если не каждый день, то хотя бы несколько раз в неделю. На велосипеде весь день могу гонять с удовольствием. А зимой расчищаю каток, чтобы с друзьями играть в хоккей. Обожаю кататься на коньках с детства», — откровенничал актер в интервью KP.RU.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анатолий Васильев

Что известно о личной жизни Васильева

Актер был женат два раза. Его первой супругой стала актриса Тятьяна Ицыкович. Они поженились в 1969 году. В браке у супругов родился сын Филипп, который пошел по стопам родителем и выбрал актерскую профессию. Причиной развода было домашнее насилие со стороны Ицыкович.

Второй избранницей актера стала актриса Вера Васильева. Пара узаконила отношения в 1991 году. У звезд есть общая дочь Варвара.

«Я ее на пять лет забрал из карьеры. А это были нелегкие времена — перестройка. Дочь родилась, когда мне было 45 лет. Нам с Верой было нелегко — никто не помогал. Потом жена все-таки вернулась на телевидение. Слава Богу, что мы и детей сумели воспитать, и работу не потеряли», — вспоминал актер.

У Васильева есть трое внуков: Иван, Григорий и Мирра.

Где сейчас Анатолий Васильев

Сейчас Васильев продолжает работу в кино и театре. Он задействован в спектаклях «Семейный ужин в половине второго» и «А вы все трое — мой отец?».

«Всю жизнь работаю в репертуарном театре. Всегда проблема — смена поколений. Сейчас театры „обнажаются“ — в смысле, худруки уходят на покой, возраст. Поэтому ждем талантливую молодежь. Мне интересно работать с людьми — генераторами идей», — откровенничал Васильев одном из интервью.

Последние картины с участием Васильева выходили в 2021 году. Тогда артист появился в лентах «Чудотворная» и «Красная зона». В планах у звезды была роль фонаря в фильме по произведению Г. Х. Андерсена «Старый уличный фонарь», съемки которого должны были проходить в городе Выборге. Всего в фильмографии артиста более 70 ролей.

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