Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко уезжает в Белоруссию

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко едет в Белоруссию. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

В последнее время актриса стала активно вести свои соцсети, чтобы поклонники были в курсе её премьер и гастролей. Героиня любимого россиянами сериала регулярно гастролирует по стране.

В Белоруссию Татьяна Кравченко едет со спектаклем «Гвоздь сезона или Все билеты проданы». Партнёром Кравченко на сцене стал Станислав Садальский. Премьера с большим успехом прошла во многих городах России и получила самые хвалебные отзывы со стороны публики. Теперь постановку увидят и жители соседней Белоруссии.

Едем в Минск и Гродно! Наконец-то! — написала в соцсетях Кравченко.

Посмотревшие спектакль зрители отмечают, что сама идея комедии очень проста. «Актёры конечно вытягивают этот спектакль. Почет и уважение Станиславу Садальскому и Татьяне Кравченко», пишут в комментариях к нашумевшей премьере пользователи.

Ранее сообщалось, что самым популярным телесериалом в России стали «Сваты». Проект принадлежит украинской студии «Квартал 95», которую в 2002 году создал Владимир Зеленский с партнёрами. Сериал выходит на экраны с 2006 года.