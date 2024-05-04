Звезда «Сумерек» снимется в новом фильме о вампирах Кристен Стюарт сыграет в фильме о вампирах «Плоть Богов» с Оскаром Айзеком

Фото: Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кристен Стюарт

Актриса Кристен Стюарт примет участие в съемках вампирского триллера «Плоть Богов» вместе с Оскаром Айзеком из фильма «Дюна», сообщает журнал Hollywood Reporter. Режиссером проекта стал Панос Косматос, известный по фильму ужасов «Мэнди». Сценарий написал Эндрю Кевин Уокер (автор триллера «Семь» Дэвида Финчера).

Фильм повествует о паре Рауле (Айзек) и Алексе (Стюарт), которая каждый вечер покидает свои роскошные апартаменты и погружается в ночную жизнь Лос-Анджелеса в 80-х годах. Однажды герои встречают загадочную женщину, которая втягивает их в мир гламура, гедонизма и насилия.

Как признался Косматос, создатели фильма стремятся провести зрителя к пучине ада. Съемки запланированы на 2024 год.

6 марта стало известно, что фанатов фильма «Сумерки» ждет мультсериал по мотивам вампирской саги. По данным Deadline, аналогичная участь ждет франшизу «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. По словам вице-председателя компании Lionsgate Майкла Бернса, такой пересмотр картин позволит вызвать дополнительный интерес к ним у аудитории и привлечь новых фанатов.