Звезда «Стражей Галактики» и дочь Шварценеггера вновь станут родителями Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями в третий раз

Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт

Дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, и звезда фильмов «Стражи Галактики» Крис Пратт станут родителями в третий раз, сообщает издание People со ссылкой на инсайдера. Известно, что пара поженилась в 2019 году. Сейчас супруги растят дочерей Лайлу и Элоиз, которым три и два года соответственно.

Кэтрин Шварценеггер беременна! Она и Крис Пратт ждут ребенка «номер три», — говорится в публикации.

При этом для актера это уже четвертый ребенок. Он также воспитывает 11-летнего сына от первого брака.

Ранее также стало известно, что бывший супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу готовится стать отцом во второй раз — его новая избранница Анастасия опубликовала положительный тест на беременность. При этом девушка оставила неоднозначную подпись, сказав, что не всем удается найти правильного спутника по жизни.

Также модель и блогер Мария Погребняк сообщила, что ждет ребенка. Она опубликовала ролик, где продемонстрировала округлившийся живот. Модель добавила, что он растет с каждым днем, а утренние недомогания напоминают ей о драгоценном создании внутри. Месяцем ранее модель объявила о помолвке с бизнесменом Игорем Головинским.