Звезда «Слова пацана» и телеведущая Лобанова получили модные награды

Фото: Пресс-служба WINK

Леон Кемстач

Певица Ольга Бузова получила премию Fashion TV в Москве в номинации «Fashion телеведущая года». Принимая награду, исполнительница внезапно заявила, что хочет снять с себя платье. Помимо артистки, награды удостоились 15-летний актер Леон Кемстач, исполнивший главную роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (номинация «Актёрский прорыв года»), Любовь Успенская (Fashion легенда года), телеведущая Алиса Лобанова (номинация «Леди года»), Таня Тузова («Главная Барби России»).

Как хочется снять это все, все [надоело]. Я уже 20 лет в профессии и сделала свой выбор, — сообщила Бузова со сцены.

На мероприятие, проходившее в отеле The Carlton, прибыли также модельер Сергей Зверев, блогер Алена Водонаева, певицы Зара и Анжелика Агурбаш, группа «Иванушки». Награду в номинации «Самое стильное концертное юбилейное шоу» получила Кристина Орбакайте.

Бизнесвумен Алису Лобанову, чьи фото часто появляются на обложках глянцевых журналов, назвали законодательницей моды в фешен-индустрии, ей также вручили приз в номинации «Бренд года» за запуск нового бренда спортивной одежды «Нева», в которую одеваются многие российские знаменитости.

Современная леди — какая она? Это женщина, которая находится в постоянном движении: путешествует, занимается спортом и саморазвитием, имеет четкие цели в жизни. Современная леди следит за модой, наслаждается жизнью и умеет делать себя счастливой, — поделилась мнением Лобанова.