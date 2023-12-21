Певица Ольга Бузова получила премию Fashion TV в Москве в номинации «Fashion телеведущая года». Принимая награду, исполнительница внезапно заявила, что хочет снять с себя платье. Помимо артистки, награды удостоились 15-летний актер Леон Кемстач, исполнивший главную роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (номинация «Актёрский прорыв года»), Любовь Успенская (Fashion легенда года), телеведущая Алиса Лобанова (номинация «Леди года»), Таня Тузова («Главная Барби России»).

Как хочется снять это все, все [надоело]. Я уже 20 лет в профессии и сделала свой выбор, — сообщила Бузова со сцены.

На мероприятие, проходившее в отеле The Carlton, прибыли также модельер Сергей Зверев, блогер Алена Водонаева, певицы Зара и Анжелика Агурбаш, группа «Иванушки». Награду в номинации «Самое стильное концертное юбилейное шоу» получила Кристина Орбакайте.

Бизнесвумен Алису Лобанову, чьи фото часто появляются на обложках глянцевых журналов, назвали законодательницей моды в фешен-индустрии, ей также вручили приз в номинации «Бренд года» за запуск нового бренда спортивной одежды «Нева», в которую одеваются многие российские знаменитости.

Современная леди — какая она? Это женщина, которая находится в постоянном движении: путешествует, занимается спортом и саморазвитием, имеет четкие цели в жизни. Современная леди следит за модой, наслаждается жизнью и умеет делать себя счастливой, — поделилась мнением Лобанова.

Алиса Лобанова

Фото: Пресс-служба Fashiontv_ru

Алиса Лобанова

Алиса Лобанова

Фото: Архивы пресс-служб

Алиса Лобанова

Алиса Лобанова

Фото: Архивы пресс-служб

Алиса Лобанова

Певица Кристина Орбакайте

Фото: Пресс-служба Fashiontv_ru

Певица Кристина Орбакайте

Певица Ольга Бузова

Фото: Пресс-служба Fashiontv_ru

Певица Ольга Бузова

Певица Зара

Фото: Пресс-служба Fashiontv_ru

Певица Зара

Певица Любовь Успенская

Фото: Пресс-служба Fashiontv_ru

Певица Любовь Успенская

Шоумен Сергей Зверев

Фото: Пресс-служба Fashiontv_ru

Шоумен Сергей Зверев

Певица Катя Лель

Фото: Пресс-служба Fashiontv_ru

Певица Катя Лель

Певица Анна Калашникова

Фото: Пресс-служба Fashiontv_ru

Певица Анна Калашникова

Анастасия Волочкова

Фото: Пресс-служба Fashiontv_ru

Анастасия Волочкова