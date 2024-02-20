Звезда сериала «Ликвидация» скончался в возрасте 67 лет Скончался 67-летний украинский актер из сериала «Ликвидация» Виктор Раду

Фото: ОТЮЗ/youtube

На 68-м году жизни скончался советский и украинский актер Виктор Раду, известный по ролям в сериалах «Ликвидация», «Сделай мне больно» и «Исаев», пишет портал «Одесская жизнь». Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прощание с актером и похороны пройдут 20 февраля в Одессе, говорится в сообщении.

Ушел из жизни актер Одесского театра юного зрителя, ведущий мастер сцены Виктор Андреевич Раду. Сердце не выдержало. Он всегда был идеальным партнером по сцене, надежным тружеником, настоящим мужчиной и очень светлым человеком. Виктор Андреевич помог многим молодым актерам, раскрыл им секреты актерской игры, — говорится в некрологе театра, где служил актер.

В фильмографии Раду — культовая советско-польская комедия «Дежавю», «Светлая личность» с Николаем Караченцовым и Галиной Польских, «Каталажка», «Биндюжник и король» и многие другие картины. В театре актер играл в постановках «Ромео и Джульетта», «Волшебная лампа Аладдина», «Маугли», «Остров сокровищ».

Ранее стало известно, что актер Александр Симонец, снимавшийся в сериалах «Дружная семейка», «Счастливы вместе» и «Глухарь», скончался на 62-м году жизни в Благовещенске.

О кончине артиста сообщили в Амурском областном театре драмы, где Александр Симонец служил более 20 лет. По предварительным данным, причиной смерти актера могла стать сердечная недостаточность. Окружение артиста называет его добрым и отзывчивым человеком, который был до конца предан своей профессии.