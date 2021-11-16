В США умер актёр сериала «Кости» Хит Фриман

Американский актёр, звезда сериала «Кости» Хит Фриман умер на 42-м году жизни в своём доме в Остине. В настоящее время причина смерти Фримана неизвестна, пишет Deadline со ссылкой на менеджера Джо Монтифьоре.

По словам Монтифьоре, артист был блестящим человеком с сильным характером, был предан семье и друзьям, а также испытывал «необычайный интерес» к жизни, гордился своей недавней работой в кино и мечтал реализовать карьерные амбиции.

Наибольшую известность Хиту Фриману принесла роль серийного убийцы Говарда Эппса в сериале «Кости». Артист также играл в таких шоу, как «Морская полиция: Спецотдел», «Ищейка», «Скорая помощь», «Без следа» и других. Помимо актерской деятельности Фриман был сценаристом и продюсером двух фильмов, одним из которых стал байопик о гитаристе Джими Хендриксе.

Ранее стало известно о смерти американского актёра Дина Стоквелла, известного по ролям в сериале «Квантовый скачок» и фильме «Дюна» Дэвида Линча. 85-летний актёр умер во сне у себя дома 7 ноября, причины его смерти не уточняются.