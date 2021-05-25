Звезда сериала «Ход королевы» сыграла в фильме ужасов

https://static.news.ru/photo/439d983c-bdfe-11eb-b6a9-96000091f725_660.jpg Аня Тейлор-Джой Фото: anyataylorjoy/instagam.com

Актриса Аня Тейлор-Джой, покорившая зрителей сериала «Ход королевы», сыграла одну из главных ролей в фильме ужасов режиссёра «Малыша на драйве» Эдгара Райта. Звезда с американо-британо-аргентинскими корнями исполнила роль обворожительной певицы, передаёт «КиноПоиск».

Триллер «Прошлой ночью в Сохо» рассказывает историю девушки, увлечённой миром моды. По сюжету она попадает в Лондон 60-х, где встречает свою любимую певицу. Главную роль исполнила Томасин МакКензи.

В Сети также уже появился трейлер фильма. Известно, что кинолента выйдет в России 3 ноября. Сценарий написал Райт вместе с номинанткой на премию «Оскар» Кристи Уилсон-Кернс («1917», «Страшные сказки»). Сам режиссёр признался, что главная героиня очень близка ему, так как он тоже ностальгирует по десятилетию, в котором никогда не жил.

Ранее «КиноПоиск» опубликовал первый трейлер стильного боевика о группе женщин-убийц «Пороховой коктейль». Фильм появится на экранах 15 июля.