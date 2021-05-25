Звезда сериала «Ход королевы» сыграла в фильме ужасов

Актриса Аня Тейлор-Джой, покорившая зрителей сериала «Ход королевы», сыграла одну из главных ролей в фильме ужасов режиссёра «Малыша на драйве» Эдгара Райта. Звезда с американо-британо-аргентинскими корнями исполнила роль обворожительной певицы, передаёт «КиноПоиск».
Триллер «Прошлой ночью в Сохо» рассказывает историю девушки, увлечённой миром моды. По сюжету она попадает в Лондон 60-х, где встречает свою любимую певицу. Главную роль исполнила Томасин МакКензи.
В Сети также уже появился трейлер фильма. Известно, что кинолента выйдет в России 3 ноября. Сценарий
Ранее «КиноПоиск» опубликовал первый трейлер стильного боевика о группе женщин-убийц «Пороховой коктейль». Фильм появится на экранах 15 июля.