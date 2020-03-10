https://static.news.ru/photo/ceb637ce-62b7-11ea-a03d-fa163e074e61_660.jpg Деннис Миллер Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американский актёр Деннис Миллер станет ведущим телеканала RT America. Новый проект получил название Dennis Miller +1.

Эпизоды будут выходить каждую неделю по понедельникам и средам, сообщает RT. Шоу будет посвящено интервью.

Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задаёт вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему! — сказал артист.

Миллер — известный американский шоумен. С 1985 по 1991 год он входил в состав труппы программы Satuday Night Live и вёл сегмент Weekend Update, пародирующий новостные выпуски.

Как писал NEWS.ru, американский юморист и актёр Эдди Мёрфи спустя 35 лет вернулся на шоу Saturday Night Live, благодаря которому он приобрёл известность. Он входил в состав артистов программы с 1980 по 1984 год.