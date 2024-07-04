Звезда «Пацанов» слишком вжился в роль и затравил коллегу по сериалу Актера Энтони Старра обвинили в токсичном поведении на съемочной площадке

Фото: James Minchin/Amazon Studios/Global Look Press

Энтони Старр в роли Хоумлендера в сериале «Пацаны»

Актер Энтони Старр, известный по роли Хоумлендера в сериале «Пацаны», слишком токсично ведет себя на съемочной площадке, рассказал инсайдер Vought HQ в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Старр настолько затравил актрису Доминик МакЭллигот, которая сыграла королеву Мэйв, что та была вынуждена закончить карьеру. Кроме того, пишет инсайдер, она никогда не оставалась с коллегами после съемок именно из-за абьюзивного отношения со стороны актера.

Бывший актер сериала, с которым я регулярно общаюсь, рассказал мне, что Старр травил Доминик и вел себя очень неподобающе с женщинами на съемочной площадке. Я не расскажу, кто сказал мне об этом, поскольку рискую «спалить» этого актера, что было бы нечестным поступком <…> Стар затравил Доминик настолько сильно, что она покинула индустрию <…> Он агрессор и сексист, — рассказал инсайдер.

Ранее стало известно, что актриса Аманда Аббингтон была вынуждена обратиться в полицию после того, как ей начали поступать угрозы, в том числе обещания убийства. По информации СМИ, знаменитость столкнулась с хейтом из-за неожиданного ухода с проекта «Танцующие звезды». Она также обвинила шоураннера передачи в неподобающем отношении к участникам.