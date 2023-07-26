Звезда «Маленькой Веры» обвинил фильм в русофобии Назаров заявил, что фильм «Маленькая Вера» пропитан русофобией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Юрий Назаров

Народный артист России Юрий Назаров, сыгравший в культовом фильме 90-х «Маленькая Вера» отца главной героини, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru, что эта картина «пропитана русофобией». По его словам, сегодня в России нужно снимать совсем другое кино. В качестве положительного примера Назаров привел картину «Как закалялась сталь» советского режиссера Николая Мащенко по одноименному роману Николая Островского. Фильм «Маленькая Вера», по мнению Назарова, является отрицательным примером.

Идеологическое кино нужно. Опять же, чем плох фильм «Как закалялась сталь»? Такие фильмы нужны в отличие от ленты «Маленькая Вера», которая буквально пропитана русофобией. Папа алкоголик, мама идиотка, дочь придурковатая, — отметил 86-летний артист.

Назаров отметил, что ему неловко получать комплименты от зрителей за роль в «Маленькой Вере», хотя «вроде бы есть за что хвалить»: поскольку он лично и вся съемочная группа «работали на совесть». Но критические оценки картины артист считает более справедливыми.

Когда меня матерят за этот фильм, а такое тоже бывало, я принимаю всей душой и соглашаюсь, — резюмирует Назаров.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко призвал прекратить популяризацию творчества артистов, которые в негативном свете высказывались о России и россиянах. По его словам, запретить прокат фильмов или трансляцию музыки очень легко, гораздо сложнее — определить, что действительно необходимо отсечь. Особое внимание следует уделить различным мероприятиям и фестивалям, в которых не должны принимать участие иноагенты и артисты, негативно высказывающиеся о россиянах, отметил Рудченко.

Омбудсмен Курской области Владимир Фирсов поддержал предложение общественников региона о запрете трансляции зарубежной музыки и песен недружественных стран в торговых центрах и публичных местах, а также о запрете показа «недружественных» фильмов в кинотеатрах. По его словам, с таким запросом обратились и ветераны боевых действий.