«Давление - 200»: Асмус пожаловалась на критическое состояние здоровья

Известная по роли в сериале «Интерны» актриса Кристина Асмус пожаловалась, что из-за плотного рабочего графика состояние её здоровья приближается к критическому. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Асмус отметила , что ей удаётся спать всего 16 часов в неделю на протяжении многих месяцев, давление составляет 200, постоянно идёт кровь из носа и повышается температура. При этом её вынудили приступить к съёмкам в то время, когда она должна была пройти лечение.

Кроме того, Асмус мучают головные боли, у неё сел голос. Актриса жалуется, что постоянно сидит на диетах. У неё до сих пор не восстановились порванные связки на ноге. Асмус добавила, что у неё нарушился менструальный цикл, хотя она не беременна.

При этом на артистку, по её словам, продюсеры давили ещё и морально: якобы она «потопит» кино, а необходимость подлечиться — это только её прихоть, на которую она должна найти другие дни.

Но больно очень... Кто там во всём винит «зажравшихся актёров»? Боже, храни российское кино, — заключила Асмус.

Ранее актриса выложила в Instagram фото дочери Анастасии, которую родила в браке с комиком Гариком Харламовым. С момента развода супружеской пары прошёл год.

Пользователи соцсетей живо отреагировали на появление этого снимка. Один из подписчиков написал, что дочка всё больше становится похожа на папу, попросив Кристину не обижаться. На что Асмус ответила, что дочь и впрямь на Гарика очень похожа, и артистка считает это «крутым».