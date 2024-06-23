Звезда «Игры престолов» решил связать себя узами брака с коллегой Актер Томас Сангстер объявил о помолвке с коллегой Талулой Райли

Британский актер Томас Сангстер объявил в X о помолвке с коллегой Талулой Райли, передает Daily Mail. По информации издания, в честь этого события актеры купили поместье в селе, название которого не уточняется. Сангстер известен по сериалам «Игра престолов» и «Ход королевы».

Счастлив сообщить, что Талула и я теперь помолвлены. Любовь вокруг нас, — написал артист.

О помолвке сообщила и сама Талула. Она уточнила, что ее отношения с актером длились два года.

Очень счастлива поделиться, что после двух лет отношений Томас Броуди-Сангстер и я обручились! — написала актриса в X.

Ранее актриса Катерина Ковальчук, ставшая женой юмориста Гарика Харламова, показала подписчикам обручальное кольцо. На свежем снимке девушка правой рукой касается большого букета розовых пионов. На безымянном пальце можно заметить аккуратное украшение.

В начале июня Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали мужем и женой. Тогда девушка опубликовала фото около ЗАГСа и подписала пост сердечком. Для Харламова этот брак стал третьим. Ранее он был женат на актрисе Юлии Лещенко, затем на Кристине Асмус.

Вскоре после свадьбы Асмус в ироничной форме заявила, что ее бывший супруг Гарик Харламов сейчас зарабатывает на развод с новой женой. Таким образом актриса ответила на комментарий подписчика, который спросил, почему юморист не пришел на выпускной их дочери Анастасии.