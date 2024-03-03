Звезда «Игры престолов» разденется догола в скандальном шоу

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Кит Харингтон

Британский актер Кит Харингтон, получивший мировую известность после роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», снимется в скандальном шоу по пьесе американского драматурга Джереми О’Харриса о трех межрасовых парах, сообщает The Sun. Знаменитость предстанет перед публикой в обнаженном виде.

Постановка будет представлена на сцене лондонского театра Noel Coward Theatre в Вест-Энде. По информации инсайдера, во время спектакля, в частности, продемонстрируют «извращенные практики» с секс-игрушками. Отмечается, что на два представления, которые пройдут в июне, пригласят только темнокожих граждан. По словам О’Харриса, его пьеса исследует «замалчиваемые территории» в американской истории. Драматург надеется, что постановка по его произведению станет поддержкой для большего числа темнокожих авторов.

Ранее британская актриса Софи Тернер из «Игры престолов» подтвердила роман с аристократом Перегрином Пирсоном. Она опубликовала в социальных сетях фотографии с совместного отдыха. Пара провела время на снежном курорте. В сентябре 2023 года Тернер развелась с певцом Джо Джонасом, в браке с которым родила двух дочерей.