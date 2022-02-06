Звезда «Глухаря» пробил головой дверь и попал в больницу

46-летний актёр театра и кино Юрий Пономаренко, известный по сериалу «Глухарь», попал в больницу после инцидента в московском караоке-баре. Артист был нетрезв и случайно разбил головой стеклянную дверь, пишет SHOT.

Сотрудники заведения рассказали, что артист пришёл к ним без компании. Он употреблял алкоголь и вёл себя достаточно спокойно, однако в какой-то момент сильно опьянел. Тогда персонал попытался выяснить у Пономаренко телефон кого-либо из родственников, чтобы они забрали знаменитость, однако он наотрез отказался предоставлять такие данные.

В какой-то момент актёр попытался выйти из караоке, но не удержал равновесие и упал, пробив стеклянную дверь головой. Администратор заведения вызвал на место скорую и полицию. Медики госпитализировали звезду «Глухаря».

Ранее балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолёте, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики. Причиной стало нежелание артистки надевать медицинскую маску во время перелёта. По словам персонала самолёта, танцовщица была пьяна и ругалась на персонал.