Звезда фильма «Ты у меня одна» умер в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/254ccd86-ac0a-11eb-9079-96000091f725_660.jpg Ефим Каменецкий Фото: kino-teatr.ru

Народный артист России, актёр театра и кино Ефим Каменецкий скончался на 86-м году жизни. О его смерти сообщил худрук Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков, пишет ТАСС.

Ефим Александрович скончался сегодня ночью в больнице. До последнего времени он продолжал выходить на сцену. Последним спектаклем в его репертуаре была комедия Михаила Жванецкого «В осколках собственного счастья», — рассказал он агентству.

По его словам, причина смерти актёра пока не уточняется.

Каменецкий начал театральную карьеру в 1958 году. Он выступал в Пензенском областном драмтеатре имени Луначарского. В скором времени он стал одним из ведущих актеров драмтеатра имени Веры Комиссаржевской. Известен по ролям в кино и сериалах. Среди наиболее известных его работ — роли в фильмах «Жизнь и приключения четырёх друзей», «Счастье в конверте», «Ты у меня одна».

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