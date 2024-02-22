Звезда фильма «Один дома» признался в домашнем насилии Звезда фильма «Один дома» Девин Рэтрей признался в насилии над возлюбленной

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Девин Рэтрей

Голливудский актер Девин Рэтрей, известный по роли Базза Маккалистера в фильме «Один дома», признал себя виновным по делу об обвинении в домашнем насилии, сообщает TMZ. По его информации, артист заключил сделку со следствием и таким образом спас себя от тюрьмы. Его приговорили к трехлетнему условному сроку.

Дело в отношении Рэтрея рассматривалось в течение трех лет. Его бывшая возлюбленная заявила, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на нее в номере отеля, начал душить и избивать. Суд обязал актера пройти специальный курс для обвиненных в насилии, а также периодически сдавать тексты на употребление алкоголя и наркотиков.

Ранее высший суд Каталонии признал звезду бразильского футбола, бывшего игрока клуба «Барселона» Дани Алвеса виновным в изнасиловании. Спортсмена приговорили к 4,5 года тюремного заключения. Заявление против футболиста подала женщина, которая пожелала остаться неизвестной, в январе прошлого года. Она обвинила Алвеса в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны. При этом спортсмен заявил, что половой акт состоялся по обоюдному согласию.