Звезда «Чужого» появится во вселенной «Звездных войн» Актриса Сигурни Уивер получит роль в полнометражном «Мандалорце»

Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Сигурни Уивер

Актриса Сигурни Уивер, звезда фильма «Чужой», может получить роль в полнометражном продолжении сериала «Мандалорец» — «Мандалорец и Горгу», пишет The Hollywood Reporter. Сейчас артистка ведет переговоры об условиях.

«Мандалорец и Горгу» Джона Фавро будет первым полнометражным фильмом вселенной «Звездных войн» с картины «Звездные войны: Скайуокер. Восход» 2019 года. К роли Дина Джарина, главного героя «Мандалорца», вернется Педро Паскаль. Релиз запланирован на 22 мая 2026 года.

4 мая на YouTube-канале Star Wars вышел новый трейлер сериала «Звездные войны: Аколит». Компания опубликовала новый трейлер в честь празднования дня «Звездных войн». В ролике представлены динамичные сцены боев, главные персонажи и несколько локаций. Премьера состоится 4 июня 2024 года на Disney+.

Ранее сообщалось, что Юэн Макгрегор, известный по роли Оби-Ван Кеноби в «Звездных войнах», сыграет русского графа в сериале «Джентльмен в Москве» от кинокомпаний Paramount+ и Showtime. Исполнительным продюсером сериала стал британец Том Харпер, а на роль режиссера был выбран Сэм Миллер. Он известен по таким телесериалам, как «Черное зеркало» (2023), «Сквозь снег» (2020), «Сорвиголова» (2018).