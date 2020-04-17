Культура

Звезда «Бриллиантовой руки» неизлечимо больна

19:22, 17 апреля 2020 42
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» Фото: kino-teatr.ru

Российская актриса Серафима Холина, получившая всенародную любовь благодаря роли в «Бриллиантовой руке», страдает от болезни Альцгеймера.

Ей 97 лет. Она практически ничего не видит, да и с головой уже проблемы, — рассказала дочка артистки Людмила.

Наследница сама ухаживает за родительницей. По её словам, ещё семь лет назад мать чувствовала себя прекрасно и ничем не болела.

Холина сыграла ведущую показа мод в фильме Леонида Гайдая, пишет StarHit.

Как писал NEWS.ru, исследователи Бергхоферского медицинского научно-исследовательского института (БНИИ) Квинслендского университета Брисбена считают, что реально излечивать людей от болезни Альцгеймера с помощью ультразвука.

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