Звезда «Бриллиантовой руки» неизлечимо больна

Российская актриса Серафима Холина, получившая всенародную любовь благодаря роли в «Бриллиантовой руке», страдает от болезни Альцгеймера.
Ей 97 лет. Она практически ничего не видит, да и с головой уже проблемы, — рассказала дочка артистки Людмила.
Наследница сама ухаживает за родительницей. По её словам, ещё семь лет назад мать чувствовала себя прекрасно и ничем не болела.
Холина сыграла ведущую показа мод в фильме Леонида Гайдая,
Как писал NEWS.ru, исследователи Бергхоферского медицинского научно-исследовательского института (БНИИ) Квинслендского университета Брисбена считают, что реально излечивать людей от болезни Альцгеймера с помощью ультразвука.
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