Звезда «Бриллиантовой руки» неизлечимо больна

https://static.news.ru/photo/a8406626-80c8-11ea-8b5b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» Фото: kino-teatr.ru

Российская актриса Серафима Холина, получившая всенародную любовь благодаря роли в «Бриллиантовой руке», страдает от болезни Альцгеймера.

Ей 97 лет. Она практически ничего не видит, да и с головой уже проблемы, — рассказала дочка артистки Людмила.

Наследница сама ухаживает за родительницей. По её словам, ещё семь лет назад мать чувствовала себя прекрасно и ничем не болела.

Холина сыграла ведущую показа мод в фильме Леонида Гайдая, пишет StarHit.

Как писал NEWS.ru, исследователи Бергхоферского медицинского научно-исследовательского института (БНИИ) Квинслендского университета Брисбена считают, что реально излечивать людей от болезни Альцгеймера с помощью ультразвука.