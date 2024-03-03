Звезда Большого театра объяснила, почему не возвращается в Россию Балерина Смирнова: возвращение в РФ заставит меня отказаться от своих слов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Возвращение в Россию до конца конфликта с Украиной невозможно, заявила балерина, бывшая солистка труппы Большого театра Ольга Смирнова в разговоре с Le Monde. Артистка объяснила, что в стране, где «нет свободы», ей придется отказаться от своих слов, чего она делать не хочет. Смирнова покинула РФ в марте 2022 года, выступив против начала военной операции. Сейчас она работает в Национальном балете Нидерландов.

Я не вижу возможности вернуться в Россию, пока идет противостояние, это заставит меня отказаться от своих слов, а я не хочу этого делать. У меня нет выбора. Я не вернусь в Россию, где нет свободы. Конечно, я люблю свою страну, меня воспитывали в духе гордости за великую культуру и спортивные достижения России, но сегодня в ней господствует культ смерти, — сказала Смирнова.

Балерина призналась, что семья не поняла ее решения, а с бывшими коллегами она почти не говорила. Смирнова отметила, что никогда не встречала ненависти в других странах, но выразила сожаление из-за того, что есть примеры отмены русской культуры.

Художественная жизнь в России сейчас очень изолирована. Танцоры больше не могут путешествовать. Это очень болезненный процесс. Когда я была частью Большого театра, он был очень открыт для обменов и сотрудничества и в нем кипела артистическая жизнь. Это было замечательное время, — говорит она.

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