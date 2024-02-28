«Жлобство и безысходность»: звезда «Атлантиды» о российской глубинке Актриса Рутберг заявила о безысходности и жлобстве в российской глубинке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Рутберг

Народная артистка России Юлия Рутберг, известная зрителям по фильмам «Атлантида», «Закат» и «Похороны Сталина», заявила, что в российских глубинках больше безысходности и жлобства. В интервью журналу «Москвич Mag» актриса отметила, что жизнь коренных москвичей и жителей других крупных городов страны более комфортная.

У коренных москвичей условия, конечно, покомфортней. И культурных возможностей побольше. Москва цветастее. У нас тут более цветная картинка жизни, а у людей в других городах она более серая и мрачная. Если не брать крупные города России, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, то в глубинке больше жлобства и безысходности, — заявила Рутберг.

Актриса также подчеркнула, что Москву можно сравнить только с одним городом в мире — Нью-Йорком. По словам Рутберг, американский мегаполис отличается своей насыщенностью и большими возможностями, что также присуще российской столице. Она добавила, что Москва производит особенное впечатление на людей, которые давно там не бывали.

Ранее актер Федор Федотов назвал главную особенность жителей Москвы, которая отличает их от петербуржцев. По мнению артиста, люди в столице быстрее и внешне более темпераментны. Федотов считает российскую столицу идеальным городом для работы.