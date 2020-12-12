Знаменитый кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса

Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер 12 декабря в возрасте 86 лет. Ранее у него подтвердился COVID-19.
Прайд скончался в Далласе (Техас, США), где с конца ноября находился на лечении в больнице,
Он был госпитализирован в конце ноября с Covid-19 и, несмотря на невероятные усилия, навыки и заботу его медицинской бригады в течение последних нескольких недель, он не смог победить вирус.
Чарли был счастлив иметь таких замечательных поклонников по всему миру. И он хотел бы, чтобы его фанаты очень серьёзно отнеслись к этому вирусу, — говорится в сообщении.
Вместо покупки цветов на похороны, семья покойного попросила пожертвовать деньги в благотворительные организации.
Прайд был одним из немногих чернокожих музыкантов, добившихся успеха в кантри. Он получил четыре премии «Грэмми».
Как писал NEWS.ru, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался. Он умер в субботу, 12 декабря. Гафту было 85 лет. О трагедии в разговоре с журналистами рассказала супруга актёра, народная артистка России Ольга Остроумова.