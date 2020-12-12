Знаменитый кантри-музыкант Чарли Прайд умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9f6b0210-3ce6-11eb-8e7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/charleypride

Американский кантри-музыкант Чарли Прайд умер 12 декабря в возрасте 86 лет. Ранее у него подтвердился COVID-19.

Прайд скончался в Далласе (Техас, США), где с конца ноября находился на лечении в больнице, сообщили представители музыканта на его официальной странице в Facebook.

Он был госпитализирован в конце ноября с Covid-19 и, несмотря на невероятные усилия, навыки и заботу его медицинской бригады в течение последних нескольких недель, он не смог победить вирус.

Чарли был счастлив иметь таких замечательных поклонников по всему миру. И он хотел бы, чтобы его фанаты очень серьёзно отнеслись к этому вирусу, — говорится в сообщении.

Вместо покупки цветов на похороны, семья покойного попросила пожертвовать деньги в благотворительные организации.

Прайд был одним из немногих чернокожих музыкантов, добившихся успеха в кантри. Он получил четыре премии «Грэмми».

Как писал NEWS.ru, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался. Он умер в субботу, 12 декабря. Гафту было 85 лет. О трагедии в разговоре с журналистами рассказала супруга актёра, народная артистка России Ольга Остроумова.