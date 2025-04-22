Членам Американской киноакадемии придется в обязательном порядке смотреть все номинированные на премию «Оскар» фильмы, пишет Variety. По данным источника, такие правила утвердили в преддверии 98-й церемонии награждения. До 2025 года смотреть все фильмы жюри было необязательно.
Проверять будут с помощью стриминговой платформы Academy Screening Room, доступной только для членов киноакадемии. Если кто-то посмотрел картину на фестивале или частном мероприятии, жюри придется подтверждать этот факт, заполнять специальную форму с указанием даты и места события.
Издание отмечает, что в прошлом такая мера распространялась только на короткометражные фильмы, а также на номинантов в категориях «Лучший международный фильм» и «Лучший анимационный фильм». Теперь она будет действовать для всех разделов.
Голосование за номинантов 98-й премии «Оскар» состоится с 12 по 16 января 2026 года. Результаты станут известны 22 января. Финальный этап голосования пройдет с 26 февраля по 5 марта. Церемония награждения должна состоятся 15 марта.
Ранее режиссер Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», который стал обладателем премии «Оскар». По мнению народного артиста России, качество этой ленты подтвердило качество награды.