Врачи диагностировали рак предстательной железы у 85-летнего сатирика Михаила Жванецкого. Его госпитализировали в больницу Управления делами президента в Москве.
Народный артист узнал о диагнозе перед Новым годом и, отметив праздник в родной Одессе, вернулся в Москву на лечение.
Врачи считают, что у сатирика обнаружили не самую агрессивную форму заболевания. Его состояние оценивают как средней тяжести, пишет «Московский Комсомолец». Диагноз Жванецкого
По данным СМИ, постельному режиму Жванецкий предпочитает прогулки по палате и коридорам лечебного заведения.
Как писал NEWS.ru, в 2019 году группа учёных из Германии и Великобритании выявила побочные эффекты химиотерапии, снижающие эффективность лечения. Исследователи считают, что полученные данные помогут создавать более эффективные препараты для борьбы с раком.
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