https://static.news.ru/photo/771109e2-3934-11ea-9d80-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Andrei Ladygin/Global Look Press

Врачи диагностировали рак предстательной железы у 85-летнего сатирика Михаила Жванецкого. Его госпитализировали в больницу Управления делами президента в Москве.

Народный артист узнал о диагнозе перед Новым годом и, отметив праздник в родной Одессе, вернулся в Москву на лечение.

Врачи считают, что у сатирика обнаружили не самую агрессивную форму заболевания. Его состояние оценивают как средней тяжести, пишет «Московский Комсомолец». Диагноз Жванецкого уточнило издание Starhit.

По данным СМИ, постельному режиму Жванецкий предпочитает прогулки по палате и коридорам лечебного заведения.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году группа учёных из Германии и Великобритании выявила побочные эффекты химиотерапии, снижающие эффективность лечения. Исследователи считают, что полученные данные помогут создавать более эффективные препараты для борьбы с раком.