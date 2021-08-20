Живём в гаджетах и не знаем любви: как Рэй Брэдбери предсказал нам будущее

22 августа исполняется 101 год со дня рождения писателя-фантаста Рэя Дугласа Брэдбери, которого не стало в июне 2012-го. Прожив почти целый век, он успел возродить и вывести на новый уровень жанры научной фантастики и фэнтези, а также написать одну из самых популярных в мире антиутопий — «451 градус по Фаренгейту», которая стала эталоном. Почему легендарный писатель постиндустриального мира хотел жить на Марсе и как планировал предотвратить будущее Земли, — в материале NEWS.ru.

Брэдбери в СССР

Рэй Брэдбери родился в Иллинойсе в 1920 году и вырос во времена Великой депрессии: денег было мало, а простые удовольствия стали редкостью. Поэтому юный фантаст убегал от реальности в мир иллюзий с помощью фильмов, комиксов и книг. Итогом его путешествий по вымышленным мирам стало непреодолимое желание покинуть Землю.

Я считаю Марс своей родиной и хотел бы быть похороненным именно там. Меня тянет к этой планете, и я уверен, что путешествие туда станет ключом к развитию нашей цивилизации, — рассказывал автор.

Свои первые произведения Брэдбери публиковал в тематических журналах, наблюдая за изменениями американского общества, которое находило отдушину в книгах. Это повлияло на его творчество, в том числе на антиутопию «451 градус по Фаренгейту» (1953 год). Сегодня его главное произведение наравне с «Марсианскими хрониками» (1950 год) и «Вином из одуванчиков» (1957 год) является настольной книгой нескольких поколений.

Брэдбери любили и превозносили в том числе и в СССР за талант, лиричный стиль и трепетное отношение к прошлому. Ностальгируя, он успевал обращаться к будущему и размышлять о том, что ждёт человечество. Некоторые его произведения оказались пророческими, а многие из них были экранизированы. К примеру, советская версия «Будет ласковый дождь», которая вышла до слёз страшной, или «Здесь могут водиться тигры».

Я не пытаюсь предсказать будущее, я пытаюсь его предотвратить, — объяснял фантаст.

Будущее в «451 градус по Фаренгейту»

Многое из того, что было написано в середине прошлого века, уже стало реальностью в 2021 году. Однако, читая «451 градус по Фаренгейту», мало кто мог представить, насколько чётко антиутопия найдёт отражение в будущем — спустя почти 70 лет после публикации.

Герои научно-фантастического романа «451 градус по Фаренгейту» не любуются небом, не замечают росу на траве, а смотрят телесериалы. В их мире нет дружбы и любви, а основной мотив отношений — материальная выгода. Романтика забыта, а человеческое общение превратилось в обмен сухими репликами. Уже здесь можно проследить схожесть с нынешним веком, когда большая часть жизни человека завязана на гаджетах и соцсетях, что, несомненно, бьёт по реальному миру.

В книге Брэдбери цель человека — работать и покупать. Жена главного героя Гая Монтэга не интересуется его проблемами на работе, но часто осведомляется о его заработной плате и просит купить ей новые подарки. Философия, рефлексия и изучение своих желаний ушли на второй план, на это у человека будущего нет времени, считает фантаст. Работа занимает большую часть дня героев романа, которые не живут, а лишь «убивают время».

Брэдбери описывает в книге стремление властей «обработать» человека с детства, чтобы оставшиеся в мире мыслящие члены общества не смогли заложить в него неугодные правительству ценности. Героиня романа Кларисса рассказывает о процессе обучения в школах, отмечая, что учащиеся не задают вопросов, но получают очень много ответов. Это применимо и к современной системе образования, где знания школьников проверяют стандартными тестами, не слишком интересуясь их индивидуальностью.

В романе «451 градус по Фаренгейту» общество, лишённое нормальной жизни, вынуждено спасаться от депрессии или других психологических проблем с помощью таблеток. Лекарства ухудшают память и бьют по здоровью, однако со временем жить без них становится невозможно. Аналогичные проблемы преследуют людей в 2021 году, когда из-за сумасшедшего ритма жизни и постоянного недосыпа приходится пить препараты, приём которых не всегда несёт только пользу.

Произведения классиков в мире Гая Монтэга сокращаются до 15-минутной радиопередачи, а сами книги сжигаются. Вот и сегодня способность человека потреблять большие объёмы информации практически атрофировалась. Соцсети, в том числе Instagram, TikTok, Twitter транслируют информацию максимально сжато, чтобы листающий ленту новостей пользователь не заскучал на публикации. Главный тренд — коротко, доступно и смешно.

Биометрические сканеры и наушники в антиутопии Брэдбери

Брэдбери также предсказал технические новинки будущего. К примеру, Кларисса рассказывала Монтэгу об огромных рекламных баннерах, которые видела у дороги. В то время размеры рекламных щитов в США достигали 20 футов, а героиня описывала баннер в 200 футов. Сейчас 60-метровым щитом уже сложно кого-то удивить. Однако в 1953 году подобное могло быть лишь фантазией талантливого писателя.

Фантаст также предсказал появление биометрических сканеров, которые на сегодняшний день действуют по всему миру. Герой антиутопии засовывал палец в замочную скважину входной двери дома, и та открывалась. Сейчас такую систему можно установить как дома, так и в офисе.

Ещё одно техническое новшество от Брэдбери для Америки 50-х годов — наушники. Фантаст описывал, как жена Монтэга вставляла в уши «миниатюрные ракушки» в виде крошечных радиоприёмников, которые передавали музыку, голоса, звуки. Современные беспроводные наушники выполняют те же функции, проигрывая музыку из облачного хранилища по одному нажатию или же воспроизводя голоса в аудиосообщениях.

В эпоху Монтэга особой популярностью пользовались телевизионные стены — большие жидкокристаллические экраны. Жена главного героя беспрерывно смотрела на них телесериалы и просила мужа купить ещё одну телестену. В 2021 году производство таких телевизоров ведётся сверхактивно.

Брэдбери обогнал своё время и не боялся создавать новое будущее. На сегодняшний день его «451 градус по Фаренгейту» остаётся лидером среди антиутопий. Фантаст считал, что книги умирают, так как люди принимают их как должное. Однако пока есть любители литературы, способные вести за неё борьбу, у человечества остаётся надежда, отмечал писатель.