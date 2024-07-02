«Жила в своем мире»: где сейчас Пожидаева — Настя из «Обручального кольца»

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Юлия Пожидаева

Юлия Пожидаева прославилась благодаря роли Насти в теленовелле «Обручальное кольцо». Как сейчас живет актриса, что известно о ее личной жизни?

Как прославилась Пожидаева

Пожидаева родилась 22 сентября 1982 года в Москве. В 15 лет она окончила школу экстерном и поступила в Щукинское училище.

«Наша семья не была связана с миром искусства. Я никогда не оказывалась за кулисами театра, не носилась за кумирами, чтобы добыть автограф. Просто жила в своем мире. Поэтому буквально утонула в информации, которая обрушилась на меня в институте. Все было интересно, все впитывала, как губка», — рассказывала Пожидаева в одном из интервью.

Во время учебы актриса работала в Вахтанговском театре. Тогда она впервые столкнулась с закулисными интригами.

«На втором курсе, когда мы работали в Вахтанговском театре, стали доходить до меня отзвуки каких-то сплетен, слухов: кто у кого в фаворе, кто каким образом заполучил роль. <...> Но все эти домыслы меня не напугали. Я просто воспринимала информацию и делала выводы: это — мое, а это — нет», — объясняла актриса.

Артистка отмечала, что однажды к ней пришло понимание, что в «маститом театре» работать не хочется. Свое решение она объясняла свободолюбием и нежеланием работать с «диктаторами-режиссерами». Кроме того, Пожидаева пришла к выводу: «чем более звездный театр, тем больше в нем интриг».

«Причем борьба эта требует порой таких жертв, на которые не всякий человек пойдет. Я вам скажу, что некоторые мои однокашники ушли из института с четвертого курса. Их никто не выгонял. Просто они поняли: не готовы к такой жизни. Да, наша профессия — наш крест. Если ты не в силах его нести, то лучше расстаться», — признавала артистка.

В кино Пожидаева дебютировала в 2001 году в сериале «Тайный знак». Позднее артистка снималась в картинах «Ундина», «Ундина 2: На гребне волны», «Александровский сад», «Обручальное кольцо», «Лесник», «Бедные родственники», «Чемодан», «Спасенная любовь», «Стук капель по стеклу» и других. Последний раз актриса снималась в кино в 2020 году — тогда вышли проекты «Когда смерть пришла в Багдад», «Опасный соблазн» и «Чужая семья» с ее участием. Всего в фильмографии Пожидаевой насчитывается 26 работ.

Фото: Persona Stars/legion-media.ru Юлия Пожидаева

Что известно о личной жизни Пожидаевой

Пожидаева не делилась подробностями личной жизни. В одном из интервью она рассказывала, что первый роман у нее случился в студенческие годы.

«Когда с человеком все время вместе и тебе хорошо, разве это безумие? Я была самой младшей на курсе, он — самый старший. Вполне логично. Сказывалось отсутствие мужского воспитания. Но мы расстались. И, наверное, это тоже логично. Так распорядилась судьба», — делилась актриса.

По данным СМИ, Пожидаева не замужем. Детей у 41-летней актрисы тоже нет, хотя она признавалась, что мечтает о большой семье.

«Я очень хочу семью и детей. <...> Просто не пришло внутреннее ощущение, что я к этому готова. Но все может измениться в любой момент», — говорила она.

Известно, что в 2000-х актриса вместе с мамой переехала из Балашихи в Москву. Актриса приобрела квартиру, однако в гости прессу не приглашала. Актриса не хотела, чтобы журналисты и поклонники знали ее адрес.

Почему Пожидаева не стареет

Артистка не перестает удивлять поклонников своим внешним видом и стройной фигурой в 41 год. Секрет красоты актрисы, по ее словам, кроется в генетике. Кроме того, Пожидаева занимается спортом, чтобы поддерживать тело в тонусе.

«Мне надо быть в форме, это важная часть моей профессии. Стройная фигура передалась мне с генами от мамы, она у меня как статуэтка. Не ложусь спать, пока не напитаю и не увлажню хорошенько лицо. Периодически хожу в спортзал, чтобы держать мышцы в тонусе», — рассказывала артистка.

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