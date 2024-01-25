«Женская лига», переезд в Москву, два брака: как живет Ольга Медынич

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ольга Медынич

Актриса Ольга Медынич прославилась благодаря шоу «Женская лига». Как сейчас живет артистка, в каких проектах она задействована, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Медынич

Ольга Медынич родилась 16 декабря 1981 года в Санкт-Петербурге. Она училась в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (сейчас — РГИСИ) на специальности «актриса театра кукол». Получив диплом, Медынич была принята в труппу Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке, где проработала около 10 лет.

В кино артистка дебютировала в 2004 году в сериале «Улицы разбитых фонарей — 6». Известность пришла к ней в 2006 году после выхода проекта «Женская лига». Он транслировался на канале ТНТ до 2011 года.

Также Медынич снималась в картинах «Омут», «Мужчина в моей голове», «Сыщик Самоваров», «Исполнительный лист», «Партизаны», «Домработница», «Поклонница», «Одноклассницы», «Сладкая жизнь», «Ищу жену с ребенком», «Крыша мира», «Конверт», «Все о его бывшей», «Год культуры», «Анатомия убийства», «Погнали», «Вампиры средней полосы», «Сваты-7», «Просто Михалыч» и других. Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Медынич

Первым супругом Ольги Медынич был оператор Владимир Вечкилев. В 2013 году актриса родила сына Дмитрия, но спустя время пара развелась.

«Думаю, если бы сын еще подрос, то я бы не ушла. Рвать надо в самый больной момент, поэтому я села и сказала мужу, что не надо дотягивать до того, когда мы начнем друг к другу плохо относиться», — рассказывала она.

В тот же период Медынич переехала из Санкт-Петербурга в Москву.

«Много лет я сюда ездила на съемки. Было безумно тяжело играть спектакль в Питере, садиться в поезд, сниматься в Москве, потом опять садиться в поезд и ехать в Питер играть спектакль. У меня рекорд — шесть ночей без перерыва в поезде. В какой-то момент я перестала понимать, в каком городе нахожусь», — вспоминала артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич с сыном

В 2016 году звезда «Женской лиги» вышла замуж за актера Джемала Тетруашвили, с которым познакомилась на съемках сериала «Светофоры».

«У меня очень кайфовые мужики: сын и муж. Мы как-то разбредаемся и можем полдня не видеться. Мы по квартире шуршим, у нас нет криков. В молодости я была очень нетерпимая, пыталась мужчине что-то объяснить. Сейчас пришла к мнению, что семейная жизнь — не поле боя. Нужно, наоборот, этот баланс поддерживать. Только кто-то поплыл, допустим, нет настроения, ну ляг, обними и скажи, что все будет хорошо. Нужно, конечно, быть очень терпимым и уважительно относиться к партнеру. Это большая проверка для всех семей», — делилась Медынич.

Чем сейчас занимается Медынич

Ольга Медынич продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановках «В Бореньке чего-то нет» и «Взрослые игры».

В 2023 году актриса снялась в проектах «Страсти по Матвею», «Волшебный участок», «Мастодонт», «Крутая перемена» и «Уставший».

В скором времени также должны выйти картины «Макрон», «Илия Муромец», «Шеф», «Кто быстрее?» и «Курьеры» с ее участием.

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