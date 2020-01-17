https://static.news.ru/photo/52f565c6-3939-11ea-a44a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Писатель Михаил Жванецкий в настоящее время проходит запланированное профилактическое лечение, сообщила его супруга Наталья.

По её словам, у них с мужем всё хорошо.

Сейчас мы сидим в ресторане, могу передать ему трубку, — отметила она.

Сам Жванецкий в свою очередь отметил, для своего возраста чувствует себя нормально, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее в ряде СМИ появилась информация, что у 85-летнего сатирика диагностировали рак предстательной железы, в связи с чем 17 января его госпитализировали в больницу Управления делами президента в Москве.