Писатель Михаил Жванецкий в настоящее время проходит запланированное профилактическое лечение, сообщила его супруга Наталья.
По её словам, у них с мужем всё хорошо.
Сейчас мы сидим в ресторане, могу передать ему трубку, — отметила она.
Сам Жванецкий в свою очередь отметил, для своего возраста чувствует себя нормально,
Как писал NEWS.ru, ранее в ряде СМИ появилась информация, что у 85-летнего сатирика диагностировали рак предстательной железы, в связи с чем 17 января его госпитализировали в больницу Управления делами президента в Москве.
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