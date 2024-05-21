Жена Михаила Ширвиндта пожаловалась на родственников Жена Михаила Ширвиндта Анастасия: родственники буквально «сорвались с цепи»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Ширвиндт

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия рассказала в соцсетях о разобщенности среди близких, передает «Газета.Ru». По словам женщины, родственники рушат отношения, доказывая свою правоту.

Весь месяц май я офигеваю от людей. От того, как ближнее и дальнее окружение буквально сорвалось с цепи. Каждый день я оказываюсь меж двух отстаивающих свою позицию огней и отчаянно пытаюсь донести мысль о том, что никакие убеждения не могут быть важнее человеческих отношений. И мне больно видеть, как люди с готовностью кладут на них тяжелый болт из-за того, что «правда же сама себя не докажет», — поделилась женщина.

Ранее сообщалось о внутреннем расколе, который произошел между труппой и руководством Театра сатиры после смерти Александра Ширвиндта. Проблемы внутри театра возникли после отмены спектакля «Где мы?..» — это единственная постановка, где Ширвиндт должен был участвовать как актер. Актер Александр Олешко предложил не отменять спектакль, а устроить своего рода памятный вечер с участием актеров этого спектакля. Новое руководство не согласилось с ним.

Ранее руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что постановку «Где мы?» сняли с репертуара, поскольку представить в этой роли другого исполнителя, помимо Ширвиндта, невозможно. По словам худрука, в искусстве формулировка «незаменимых нет» не работает.