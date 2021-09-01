Жена Сличенко скончалась почти через два месяца после его смерти

Вдова известного артиста Николая Сличенко актриса Тамилла Агамирова умерла в своём доме в посёлке Николина Гора Одинцовского городского округа. Она ушла из жизни почти через два месяца после его смерти, передаёт «МК».

Сличенко скончался 2 июля 2021 года в возрасте 86 лет, а Агамирова — днём 31 августа на 94-м году жизни. Актриса с 1952-го играла в театре «Ромэн», художественным руководителем которого был её супруг, «главный цыган России».

Агамирова — народная артистка России и заслуженная артистка Азербайджанской ССР. Она была известна как исполнительница десятков ролей цыганок. В браке у Сличенко и Агамировой родилось трое детей.

В карьере Сличенко было не менее 60 ролей на сцене театров. Также Николай Алексеевич снялся в десятках художественных и телевизионных фильмов. Зрители помнят его по картинам «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс» и другим.

Ранее сообщалось, что актёр театра и кино 59-летний Артур Диланян умер в результате острой сердечной недостаточности в Москве. Артисту стало плохо, ему вызвали скорую помощь, но не смогли спасти.