Жена Мамонова заявила, что ему «всё хуже и хуже»

Советскому и российскому актёру и музыканту Петру Мамонову «всё хуже и хуже», рассказала телеканалу «360» его жена Ольга Мамонова. Она добавила, что состояние супруга «крайне тяжёлое, дыхание целиком на ИВЛ». Сообщение доступно в Telegram-канале издания.

Ничего хорошего, всё хуже и хуже. Состояние крайне тяжёлое, дыхание целиком на ИВЛ. Со вчерашнего дня сложнее пошло. Там всё гораздо хуже, — заявила Ольга Мамонова.

Мамонов уже 18 дней находится в Коммунарке. О его госпитализации стало известно 1 июля. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также по моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.

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