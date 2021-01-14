Жена Грачевского опубликовала последнее фото режиссёра

https://static.news.ru/photo/2bd09618-56c6-11eb-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жена Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram прощальное фото режиссёра. Создатель знаменитого «Ералаша» умер вечером 14 января от коронавируса.

На фото Борис Грачевский запечатлён в кабине на канатной дороге. Режиссёр улыбается своей знаменитой обаятельной улыбкой, от снимка веет теплом и любовью к жизни.

Instagram @belotserkovskaia_official

Не менее эмоционально отреагировала на уход создателя «Ералаша» его бывшая супруга — Анна Грачевская. Известие настолько потрясло её, что она написала сообщение на фоне чёрного квадрата:

instagram.com/anna_grachevskaya/

Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами. Нет! Нет! Нет!

Анна Грачевская была второй жена худрука тележурнала. Они были в браке с 2010 по 2014 год, у них в 2012 году родилась дочь Василиса. Вместе с мужем Анна Грачевская снялась в «Ералаше» в серии № 268 «Крик». там Грачевский сыграл главную роль, она — эпизодическую, медсестры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский рассказал, о чём в последний раз говорил с Борисом Грачевским. Незадолго до смерти актёр навещал режиссера, и ещё в начале января ничто не предвещало трагического исхода.