«Ждут действий»: продюсер допустил возобновление карьеры Пугачевой Продюсер Бабичев допустил появление еще одного альбома Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

От Аллы Пугачевой всегда ждут каких-то действий и решительности, ее новый альбом является подарком поклонникам по случаю наступления весны, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, Примадонна не прощается с публикой, она способна записать еще несколько новых композиций, пускай они и не будут хитовыми.

Пугачева таким способом решила отметить завершение зимы и наступление весны. Подарок поклонникам, но это не прощание. Мне кажется, Пугачева еще может что-то сделать и записать. Насколько это будет ярко, хитово, это второй вопрос. Мы не всегда ждем от артиста, чтобы каждая песня стала бомбой или хитом, — заявил Бабичев.

Музыкальный критик напомнил, что Пугачева уходила со сцены, возвращалась, давала редкие, но меткие интервью, и всегда все было сказано в точку. По мнению Бабичева, поклонники артистки будут счастливы от каждой ее новой песни.

Новый альбом Пугачевой под названием «P. S.», выпущенный в пятницу, 1 марта, состоит из 20 записей с юбилейного концерта артистки, который прошел в Кремлевском дворце в 2019 году. Бабичев полагает, что новый альбом Пугачевой особенно ценен в свете сегодняшних событий. По его мнению, каждый поклонник певицы будет по-другому вслушиваться в песни и искать скрытые смыслы.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что подавляющее большинство россиян вряд ли будет слушать новый альбом Пугачевой, учитывая ее позицию по происходящим событиям. Он охарактеризовал альбом певицы «попытками бабушки исполнить что-то в современном стиле».